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Джай Кортни выбрал вместо спортивной карьеры профессию актера

Актёр Джай Кортни 15 марта отмечает 34-летие. Он прославился благодаря сериалу «Спартак: Кровь и песок» в котором сыграл роль Варрона. Также он известен и другими ролями в кино, однако в юности ему пророчили спортивную карьеру.
Джай Кортни выбрал вместо спортивной карьеры профессию актера

Джай Кортни в юношеском возрасте увлекался футболом и баскетболом. Его часто приглашали в местные команды и даже пророчили отличную спортивную карьеру. После окончания школы актёр принял решение попробовать силы в актёрском мастерстве. Для семьи это стало полной неожиданность, поскольку ранее он не интересовался сценой.

Знаменитость учился в Западно-Австралийской академии театрального искусства, позднее стал работать в театре Сиднея. Роль в сериале «Спартак: Кровь и песок» стала для молодого актера звёздной. Благодаря ней он обрёл признание публики. У актёра отлично получилось сыграть одного из гладиаторов и на него посыпались новые предложения от знаменитых режиссеров. В 2005 году Кортни сыграл главного злодея в кинокартине «Джек Ричер». У молодого актера превосходно получилось справиться с ролью и позднее ему предложили перевоплотиться в сына Джона Макклейна в фильме «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть». Актёр также снимался в таких фильмах, как «Несломленный», «Отряд самоубийц», «Терминатор: Генезис» и «Алита: Боевой ангел». В личной жизни актёра тоже всё в полном порядке. Он встречается с Мекки Дент, работающей пиар-агентом знаменитости.

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Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:06

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