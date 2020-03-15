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Nvidia призвала игроков бороться с коронавирусом с помощью ПК

Исследование коронавируса требует больших затрат и вычислительной мощности, которому теперь может помочь каждый геймер. Компания Nvidia призвала игроков бороться с патогеном с помощью собственного ПК и специальной программы.
Nvidia призвала игроков бороться с коронавирусом с помощью ПК

В профиле Nvidia на веб-платформе Twitter появилась публикация, которая призывает геймеров со всего мира загружать приложение Folding@home, чтобы программа использовала графические возможности ПК для получения новых знаний о коронавирусе. ПО связывает устройства интернациональной сетью, которая решает сложные задачи с помощью распределенной вычислительной мощности. С этим процессом, как выяснилось, неплохо справляются игровые видеокарты. Пользователи по-прежнему могут отключить программу и восстановить полную мощность своего адаптера, когда они захотят.

Folding@home существует уже много лет он был доступен на PS3 в те времена, когда пользователи предоставляли свою распределенную мощность для разных видов исследований. Новая волна проектов "имитации поддающихся лекарственному воздействию белков-мишеней SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) и родственного патогена SARS-CoV (для которого доступно больше структурных данных)" появилась совсем не так давно. Эти инициативы могут помочь микробиологам лучше понять коронавирус и в конечном итоге даже разработать эффективные методы лечения.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:00

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