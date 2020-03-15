Nvidia призвала игроков бороться с коронавирусом с помощью ПК





В профиле Nvidia на веб-платформе Twitter появилась публикация, которая призывает геймеров со всего мира загружать приложение Folding@home, чтобы программа использовала графические возможности ПК для получения новых знаний о коронавирусе. ПО связывает устройства интернациональной сетью, которая решает сложные задачи с помощью распределенной вычислительной мощности. С этим процессом, как выяснилось, неплохо справляются игровые видеокарты. Пользователи по-прежнему могут отключить программу и восстановить полную мощность своего адаптера, когда они захотят.Folding@home существует уже много лет он был доступен на PS3 в те времена, когда пользователи предоставляли свою распределенную мощность для разных видов исследований. Новая волна проектов "имитации поддающихся лекарственному воздействию белков-мишеней SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) и родственного патогена SARS-CoV (для которого доступно больше структурных данных)" появилась совсем не так давно. Эти инициативы могут помочь микробиологам лучше понять коронавирус и в конечном итоге даже разработать эффективные методы лечения.