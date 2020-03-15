Воспитательница детского сада наглядно продемонстрировала, как мыло убивает бактерии

Для того, чтобы показать малышам, как именно мыло помогает в борьбе с бактериями, Аманда Лоренцо взяла две пластиковые емкости: в одну из них воспитательница налила воду и добавила молотый черный перец, а во вторую – жидкое мыло. При этом содержимое первой тарелки – маленькие черные крупицы специи, служили примером потенциально опасных микроорганизмов.Работница детского сада попросила одну из воспитанниц опустить палец в воду, содержащую черный перец, и отметила, что бактерии оседают на поверхности рук по такому же принципу, как это делают частички специи. После этого, воспитательница сказала помогающей ей проводить эксперимент девочке подержать руку в емкости с жидким мылом. После того, как малышка сделала это, она отметила, что палец стал чистым, а перчинки остались в тарелке со средством гигиены.