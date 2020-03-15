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Максим Галкин записал песню "Когда запахнет сирень" для друзей на сербском языке

Максим Галкин рассказала своим подписчикам на станице в Instagram, что записал песню "Когда запахнет сирень". Данная музыкальная композиция была спета известным артистом для друзей на сербском языке.
Максим Галкин записал песню "Когда запахнет сирень" для друзей на сербском языке

Максим Галкин часто делится с пользователями Сети фото и видео со своих выступлений и из личной жизни. Сегодня знаменитость опубликовал ролик, на котором он поет песню знаменитого боснийского исполнителя Дино Мерлина под названием "Когда запахнет сирень". В комментарии известный юморист написал, что он записал одну из своих любимых песен на студии для домашнего пользования. Также он отметил, что сделал это на радость своим друзьям-сербам.

Пользователи Сети пришли в восторг от публикации Максима Галкина. Многие отметили, что артист талантлив во всем. Также преданные поклонники телеведущего написали, что ему пора попробовать себя на сцене в качестве певца. Фанаты оставили огромное количество комплиментов. За несколько часов публикацию Максима Галкина просмотрели почти 1 500 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:46

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