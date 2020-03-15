Максим Галкин записал песню "Когда запахнет сирень" для друзей на сербском языке

Максим Галкин часто делится с пользователями Сети фото и видео со своих выступлений и из личной жизни. Сегодня знаменитость опубликовал ролик, на котором он поет песню знаменитого боснийского исполнителя Дино Мерлина под названием "Когда запахнет сирень". В комментарии известный юморист написал, что он записал одну из своих любимых песен на студии для домашнего пользования. Также он отметил, что сделал это на радость своим друзьям-сербам.Пользователи Сети пришли в восторг от публикации Максима Галкина. Многие отметили, что артист талантлив во всем. Также преданные поклонники телеведущего написали, что ему пора попробовать себя на сцене в качестве певца. Фанаты оставили огромное количество комплиментов. За несколько часов публикацию Максима Галкина просмотрели почти 1 500 000 пользователей Сети.