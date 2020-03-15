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Смартфон Honor 30S оснастят камерой с четырьмя модулями

В Сети недавно опубликовали изображения и характеристики будущего смартфона Honor 30S. По словам инсайдеров, гаджет оснастят камерой с четырьмя модулями.

Суббренд Huawei Honor представил 20S для рынка КНР в сентябре прошлого года, а теперь компания планирует выпустить следующее поколение в лице 30S. Производитель пока официально не разглашает какие-либо подробности о гаджете, но в китайской социальной сети Weibo появились первые рендеры смартфона. На изображениях видно заднюю часть телефона с прямоугольной камерой. Последние утечки информируют о том, что будущее устройство получит четырехмодульный объектив, а его дизайн будет вдохновлен датчиками V30.

Благодаря новому процессору Kirin 820 5G, 30S станет первым телефоном среднего класса с 5G от Huawei. Комплектация также включает в себя быструю зарядку на 40 Вт, что подтверждается сертификацией в базе данных 3C. Пока нет информации о стоимости, но эксперты предрекают, что предстоящая модель будет намного дороже 20S. Стартовая цена последнего составляет 1900 юаней (265 долларов США). Стоит отметить, что девайс считается более доступной версией Honor 20, в которой использовался флагман Kirin 980 (20S получил 810).

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:38

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