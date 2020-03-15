Мария Машкова пожаловалась на разногласия с «коллегой» по сериалу «Света с того света»

Актриса Мария Машкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте забавное видео. В ролике знаменитость уговаривает еще одного участника съемок «Светы с того света» «вести себя прилично» и получать удовольствие от работы. Этим коллегой, как позже оказывается, является представитель игуанообразных: он в ответ на уговоры Машковой дергает задней лапой и сидеть смирно явно отказывается.В подписи к видеоролику актриса призналась, что не со всеми коллегами по сериалу «Света с того света» у нее хорошие отношения и «все безоблачно». Так именно с игуаной, снимающейся в картине, проблемы чаще всего и возникают. Кроме того, что рептилия спустя месяц съемок оказалась самкой, а не самцом, ящер еще и не очень ладит с актрисой. По признанию самой звезды сериала, игуана не только «брыкается», но и вполне может позволить себе опорожнить содержимое желудка прямо на нее.