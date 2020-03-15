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Мария Машкова пожаловалась на разногласия с «коллегой» по сериалу «Света с того света»

Мария Машкова пожаловалась поклонникам на разногласия, которые временами возникают у нее с «коллегой» по съемочной площадке. Им является снимающийся во втором сезоне сериала «Света с того света» представитель игуанообразных.
Мария Машкова пожаловалась на разногласия с «коллегой» по сериалу «Света с того света»

Актриса Мария Машкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте забавное видео. В ролике знаменитость уговаривает еще одного участника съемок «Светы с того света» «вести себя прилично» и получать удовольствие от работы. Этим коллегой, как позже оказывается, является представитель игуанообразных: он в ответ на уговоры Машковой дергает задней лапой и сидеть смирно явно отказывается.

В подписи к видеоролику актриса призналась, что не со всеми коллегами по сериалу «Света с того света» у нее хорошие отношения и «все безоблачно». Так именно с игуаной, снимающейся в картине, проблемы чаще всего и возникают. Кроме того, что рептилия спустя месяц съемок оказалась самкой, а не самцом, ящер еще и не очень ладит с актрисой. По признанию самой звезды сериала, игуана не только «брыкается», но и вполне может позволить себе опорожнить содержимое желудка прямо на нее.

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Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:24

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