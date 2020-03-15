"Не представляю ее без камеры в руках": Станислав Садальский поздравил Ларису Кудрявцеву с днем рождения

Станислав Садальский опубликовал коллаж из фотографий Ларисы Кудрявцевой, сделанных в разное время. В комментарии артист написал, что светский фотограф празднует день рождения. Знаменитость рассказал, что уже очень давно знаком с именинницей и не представляет ее без камеры в руках. Станислав Садальский вспомнил, что когда-то любимый певец фотографа Филипп Киркоров пошутил: "Мы улетим отдыхать, но куда – не скажу. А то откроешь глаза, а тут Кудрявцева с фотоаппаратом стоит". Также он добавил, что именинница действительно вездесущая, как индийский Вишну.Станислав Садальский рассказала, что Лариса Кудрявцева закончила 10 классов с золотой медалью и музыкальную школу по классу скрипки, но решила стать профессиональным журналистом и фотографом. Она участвовала во всех самых известных международных конкурсах и фестивалях. В конце своего поста актер пожелал имениннице счастья и здоровья.