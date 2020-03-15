Полина Гагарина не сдержала эмоции во время слепых прослушиваний на шоу «Голос. Дети»

На данном этапе шоу «Голос. Дети» проводятся так называемые «слепые прослушивания», в ходе которых ведущие конкурса отбирают участников для своих команд. Неприятный инцидент, связанный с необъективной оценкой выступления одного из конкурсантов и эмоциональной реакцией на произошедшее Полины Гагариной, имел место во время выступления Диярбека Нуруллаева. Причиной тому стала уверенность членов жюри, что композицию Мирей Матье «Pardonne-Moi Ce Caprice D'Enfant» исполняет девочка, а не мальчик.Песня была исполнена на отлично, и конкурсант действительно хорошо брал высокие ноты, однако, к концу его выступления, ни один из судей не обернулся. Первой же, кто посмотрел на юного певца, стала Полина Гагарина, которая была шокирована увиденным. Артистка призналась, что предчувствовала подобный поворот событий, но все же не смогла сдержать эмоций: она швырнула свой блокнот на стол и окликнула коллег. После того, как Баста и Валерий Меладзе обернулись, они были удивлены не меньше, чем Гагарина. Исполнители признались, что просто не думали, что песню спел мальчик.Поклонники звезды «Евровидения» списали вспыльчивость и столь бурную эмоциональную реакцию певицы на произошедшее на личные проблемы. Они же, по мнению фанатов Полины Гагариной, вызваны распространяющимися в Сети слухами о грядущем разводе звезды с супругом.