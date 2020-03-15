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Анна Семенович ценит в людях чувство юмора и самоиронию

Анна Семенович в Instagram Storie решила ответить на вопросы своих преданных поклонников. Знаменитая исполнительница рассказала, что в людях она больше всего ценит чувство юмора и самоиронию.
Анна Семенович ценит в людях чувство юмора и самоиронию

Анна Семенович часто общается с фанатами и любит отвечать на их вопросы. Телеведущая старается держать поклонников в курсе всего происходящего в ее жизни. Сегодня исполнительница устроила рубрику "Вопрос - ответ". Пользователи Сети буквально засыпали знаменитость розничными вопросами. В Instagram Storie Анна Семенович показала самые часто задаваемые из них. Ее спрашивали, как побороть постоянное чувство голода. Знаменитость ответила, что сама любит покушать и не умеет себе отказывать в этом. Самое главное — это заниматься спортом и не употреблять еду на ночь.

Также Анна Семенович показала кадры со своего недавнего выступления и рассказала, что больше всего ценит в людях чувство юмора и самоиронию. Некоторые подписчики отметили, что им очень нравится, когда исполнительница гадает на кофе, и певица пообещала продолжать это делать и дальше.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:13

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