Анна Семенович ценит в людях чувство юмора и самоиронию





Анна Семенович часто общается с фанатами и любит отвечать на их вопросы. Телеведущая старается держать поклонников в курсе всего происходящего в ее жизни. Сегодня исполнительница устроила рубрику "Вопрос - ответ". Пользователи Сети буквально засыпали знаменитость розничными вопросами. В Instagram Storie Анна Семенович показала самые часто задаваемые из них. Ее спрашивали, как побороть постоянное чувство голода. Знаменитость ответила, что сама любит покушать и не умеет себе отказывать в этом. Самое главное — это заниматься спортом и не употреблять еду на ночь.Также Анна Семенович показала кадры со своего недавнего выступления и рассказала, что больше всего ценит в людях чувство юмора и самоиронию. Некоторые подписчики отметили, что им очень нравится, когда исполнительница гадает на кофе, и певица пообещала продолжать это делать и дальше.