Стабильный Wi-Fi своими руками: Названы способы наладить мощную сеть без помощи мастеров





Для начала, отмечают специалисты, следует попробовать отыскать наиболее подходящий канал связи в настройках домашнего роутера. Как правило, все такие устройства «из коробки» настроены автоматически, но если выбрать вручную значение наименее нагруженного канала, можно получить доступ к полосе, которая будет передавать данные «по воздуху» более стабильно. Помочь в выборе может приложение для смартфона под названием WiFi Analyzer. Второй способ устранить неполадки – обновить прошивку самого роутера. Нередко именно устаревшая программная прошивка маршрутизатора становится причиной слишком медленной беспроводной связи. Выполнить эту процедуру можно самостоятельно через панель управления гаджетом.Также, утверждают эксперты, следует проверить роутер на предмет наличия технических неполадок, а также исключить вариант, при котором интернет нестабильно «раздается» лишь на одно из домашних устройств по причине неправильных настроек со стороны оператора. Более того, в отдельных случаях проблемой низкого качества связи может оказаться чехол смартфона. Некоторые из таких аксессуаров изготовлены с применением металлических пластин, которые препятствуют свободному прохождению сигнала. Наконец, не стоит забывать о том, что неправильные настройки смартфона будут отображаться на качестве интернет-соединения.