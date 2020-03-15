Милана Тюльпанова может лишиться родительских прав из-за съёмки в программе "Холостяк"





Несмотря на то, что Милана Тюльпанова и Александр Кержаков уже давно не вместе, телеведущая продолжает получать угрозы в свой адрес. Пара рассталась в апреле 2019 года. За их разрывом наблюдала вся страна, поскольку без скандала не обошлось. У бывших супругов растёт сын Артемий, которому скоро исполниться 3 года. Согласно судебному решению, ребёнок остался с матерью, однако Александр Кержаков не смог с этим смириться и продолжает выяснять отношения с экс-женой.В октябре 2019 года появилась информация о том, что телеведущая примет участие в съёмке передачи «Холостяк» и будет бороться за сердце 33-летнего стоматолога из Москвы Антона Криворотова. Она очень волнуется за своего наследника, поскольку всё чаще стали приходить письма от юриста, в которых речь идёт о лишении её опеки над ребёнком после съёмок телешоу. Стоит отметить, что у экс-супругов довольно натянутые отношения и сам футболист ранее хотел доказать, что Тюльпанова имеет тяжёлое психическое расстройство, однако у него ничего не получилось.