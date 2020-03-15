В Испании археологи нашли ворота древнего города Медина Асахара





Утраченные ворота дворцового города 10-го века Медина Асахара, который пострадал во время гражданской войны, были обнаружены испанскими учеными. Этот комплекс считался символом власти Абд-аль-Рахмана III, халифа Кордовы, чье строительство пришлось на 936–940 годы нашей эры. Медина Азахара процветала около 70 лет, прежде чем берберские мятежники подняли восстание, которое привело к падению халифата и сожжению поселенияВпоследствии руины разграбили для строительства иных сооружений. Хотя раскопки на этом месте начались в 1910-х годах, на данный момент было найдено лишь 10% от всего дворца. Исследователи считают, что недавняя находка улучшит их понимание конструкции комплекса и его плаца. Медина Азахара расположилась в 6,5 км к западу от Кордовы в предгорьях Сьерра-Морены, где вид на неё открывается с близлежащих равнин.