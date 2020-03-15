АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

"Бесконечная тоска в глазах": Лариса Гузеева рассказала о неприятии себя в молодости

Лариса Гузеева рассказала своим преданным поклонникам в Instagram, что в молодости ей все в себе не нравилось. Также телеведущая отметила, что в то время у нее была бесконечная тоска в глазах.
"Бесконечная тоска в глазах": Лариса Гузеева рассказала о неприятии себя в молодости

Лариса Гузеева опубликовала черно-белую фотографию, сделанную много лет назад. На кадре она запечатлена крупным планом и смотрит прямо в камеру. В комментарии известная телеведущая написала, что в молодости не воспринимала свою внешность, да и вокруг не всё располагать к себе. Также соведущая телепрограммы "Давай поженимся" отметила, что у нее раньше была бесконечная тоска в глазах. В конце публикации звезда написала: "Дурацкая молодость".

Подписчики поддержали телеведущую и отметили: самое главное, что на данный момент она нравится всем и себе в том числе. Некоторые считают, что на фотографии Лариса Гузеева очень красивая и им не понятно, почему она не могла полюбить себя. Также подписчики пожелали телеведущей оставаться такой, какой ей самой хочется, и оставили более 16 000 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Воспитательница детского сада наглядно продемонстрировала, как мыло убивает…
Максим Галкин записал песню "Когда запахнет сирень" для друзей на сербском…
Смартфон Honor 30S оснастят камерой с четырьмя…
"Не представляю ее без камеры в руках": Станислав Садальский поздравил Ларису Кудрявцеву с днем…
Мария Машкова пожаловалась на разногласия с «коллегой» по сериалу «Света с того…
Полина Гагарина не сдержала эмоции во время слепых прослушиваний на шоу «Голос.…
Анна Семенович ценит в людях чувство юмора и…
Стабильный Wi-Fi своими руками: Названы способы наладить мощную сеть без помощи…
Милана Тюльпанова может лишиться родительских прав из-за съёмки в программе…
В Испании археологи нашли ворота древнего города Медина…
"Бесконечная тоска в глазах": Лариса Гузеева рассказала о неприятии себя в…
Испытания нового российского танка Т-80БВМ для Крайнего Севера показали на…
«Я люблю Азовское и Чёрное моря»: Екатерина Шпица рассказала об отдыхе во время эпидемии…
В Сети рассказали о самом мощном оружии, разработанном в…
Александр Васильев показал, как выглядели модницы в масках во время эпидемии испанского гриппа в 1918…
Конор Макгрегор опроверг информацию о смерти тёти от…
Бывший тесть Николая Баскова подставил артиста при продаже…
Врачи объяснили, как гаджеты разрушают суставы, кости и сухожилия…
«Ты – живой лучик энергии»: Татьяна Навка сделала комплимент сестре Игоря…
"Похудеть не поможет": Диетологи развенчали популярные мифы о заменителях…
Певица Валерия: "Иосиф Пригожин под прикрытием заготовки продуктов для карантина купил скоропортящуюся…
Принц Гарри и Меган Маркл проведут летние каникулы в Балморале вместе с королевой Елизаветой…
«Я был в бешенстве»: Житель Москвы добивается компенсации от медиков из-за ампутации полового…
Ксения Собчак прокомментировала слова Кадырова о борьбе с…
"Зима идёт": Влад Топалов призвал фанатов запасаться питанием, одеялами и…
В небе над Сан-Франциско жители заметили "статую…
Анфиса Чехова о телефонном этикете: "Меня выбивают из колеи люди, которым непременно нужно долго…
Джонни Депп, Элтон Джон и некоторые звезды отказались от использования мобильных…
Просмотреть все новости