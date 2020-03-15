"Бесконечная тоска в глазах": Лариса Гузеева рассказала о неприятии себя в молодости

Лариса Гузеева опубликовала черно-белую фотографию, сделанную много лет назад. На кадре она запечатлена крупным планом и смотрит прямо в камеру. В комментарии известная телеведущая написала, что в молодости не воспринимала свою внешность, да и вокруг не всё располагать к себе. Также соведущая телепрограммы "Давай поженимся" отметила, что у нее раньше была бесконечная тоска в глазах. В конце публикации звезда написала: "Дурацкая молодость".Подписчики поддержали телеведущую и отметили: самое главное, что на данный момент она нравится всем и себе в том числе. Некоторые считают, что на фотографии Лариса Гузеева очень красивая и им не понятно, почему она не могла полюбить себя. Также подписчики пожелали телеведущей оставаться такой, какой ей самой хочется, и оставили более 16 000 лайков.