Испытания нового российского танка Т-80БВМ для Крайнего Севера показали на видео
В прошлом году усиленный танковый батальон ОМБ Северного флота России в 2019 году завершил перевооружение, в рамках которого войска переведены на использование модернизированных танков Т-80БВМ. Телеканал Минобороны недавно опубликовал первые кадры испытаний этой боевой машины.
На показанных кадрах можно увидеть, что танки Т-80БВМ, разработанные специально для применения в условиях Крайнего Севера, проходят тесты на территории военного полигона Бамбурово. Это первое видео со стрельбами указанной боевой машины. Сообщается, что в рамках прошедших учений перед военнослужащими была поставлена цель по преодолению огневого рубежа, после чего им также предстояло в движении поразить мишень, расположенную примерно в двух километрах.
Примечателен и тот факт, что несмотря на сильный ветер, на который пришлось делать поправки, экипажи редко тратили на наведение на цель и ее поражение более 9 секунд.
На показанных кадрах можно увидеть, что танки Т-80БВМ, разработанные специально для применения в условиях Крайнего Севера, проходят тесты на территории военного полигона Бамбурово. Это первое видео со стрельбами указанной боевой машины. Сообщается, что в рамках прошедших учений перед военнослужащими была поставлена цель по преодолению огневого рубежа, после чего им также предстояло в движении поразить мишень, расположенную примерно в двух километрах.
Примечателен и тот факт, что несмотря на сильный ветер, на который пришлось делать поправки, экипажи редко тратили на наведение на цель и ее поражение более 9 секунд.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:38