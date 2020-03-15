«Я люблю Азовское и Чёрное моря»: Екатерина Шпица рассказала об отдыхе во время эпидемии коронавируса
Екатерина Шпица призналась, что не особо переживает по поводу ограничений по международным перелетам из-за коронавируса. Дело в том, что знаменитость любит «Азовское и Черное моря, побережье Краснодарского края и Крым», и с удовольствием отдохнет в своей стране.
34-летняя актриса Екатерина Шпица опубликовала на своей странице в Instagram сообщение, касающееся дополнительных мер, введенных правительством страны для защиты граждан от коронавируса. В частности, новый пост актрисы выражает ее позицию по поводу временных ограничений по международным перелетам и связанными с этим трудностями в отношении планирования отпуска за границей.
Так звезда «Метро» призналась, что любит Азовское и Черное моря, а также побережье Краснодарского края и Крым, поэтому вряд ли будет сильно переживать из-за сложившейся в мире ситуации. Екатерина Шпица хоть и является частым гостем на популярных мировых морских курортах, но в свете последних событий с удовольствием отдохнет и в родной стране.
34-летняя актриса Екатерина Шпица опубликовала на своей странице в Instagram сообщение, касающееся дополнительных мер, введенных правительством страны для защиты граждан от коронавируса. В частности, новый пост актрисы выражает ее позицию по поводу временных ограничений по международным перелетам и связанными с этим трудностями в отношении планирования отпуска за границей.
Так звезда «Метро» призналась, что любит Азовское и Черное моря, а также побережье Краснодарского края и Крым, поэтому вряд ли будет сильно переживать из-за сложившейся в мире ситуации. Екатерина Шпица хоть и является частым гостем на популярных мировых морских курортах, но в свете последних событий с удовольствием отдохнет и в родной стране.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:30