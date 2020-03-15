«Я люблю Азовское и Чёрное моря»: Екатерина Шпица рассказала об отдыхе во время эпидемии коронавируса

34-летняя актриса Екатерина Шпица опубликовала на своей странице в Instagram сообщение, касающееся дополнительных мер, введенных правительством страны для защиты граждан от коронавируса. В частности, новый пост актрисы выражает ее позицию по поводу временных ограничений по международным перелетам и связанными с этим трудностями в отношении планирования отпуска за границей.Так звезда «Метро» призналась, что любит Азовское и Черное моря, а также побережье Краснодарского края и Крым, поэтому вряд ли будет сильно переживать из-за сложившейся в мире ситуации. Екатерина Шпица хоть и является частым гостем на популярных мировых морских курортах, но в свете последних событий с удовольствием отдохнет и в родной стране.