Александр Васильев показал, как выглядели модницы в масках во время эпидемии испанского гриппа в 1918 году

Александр Васильев часто делится со своими преданными поклонниками кадрами, которые были сделаны в разные периоды времени. Сегодня знаменитый модный критик разместил черно-белый снимок, на котором запечатлены 2 девушки идущие по улице в шляпах с широкими полями и с повязками на лице. В комментарии телеведущий написал: "Две модницы в масках во время эпидемии испанского гриппа". В конце публикации Александр Васильев отметил, что фотография была сделана в 1918 году.Пользователи Сети поблагодарили знаменитость за такие кадры. Некоторые написали, что не думали о том, что все эти истории с гриппом тянутся из глубины веков. Подписчики Александра Васильева отметили, что девушки на фото действительно выглядят модно и очень стильно. За час публикация набрала почти 20 000 лайков.