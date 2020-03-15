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Конор Макгрегор опроверг информацию о смерти тёти от коронавируса

Конор Макгрегор рассказал поклонникам о ситуации, которая недавно произошла в его семье. Умерла тётя бойца смешанных единоборств, а спортсмен опроверг информацию, связанную с коронавирусом.

Конор Макгрегор опубликовал в своём микроблоге несколько фотографий, почтив память родственницы. На одной из них она держит его маленького на руках. В своём послании спортсмен отметил, что родственница скончалась из-за вируса, однако не стал уточнять от какого. Поэтому представители СМИ решили, что она могла стать жертвой пандемии. Однако позднее боец смешанных единоборств всё же опроверг данную информацию и заявил, что на данный момент готовится к похоронам. Он также призвал своих поклонников быть более ответственными и поблагодарил за поддержку.

Спортсмен посоветовал обратить внимание на методы предосторожности, прислушаться к рекомендациям врачей, политиков и поменьше контактировать с другими людьми. Поклонники продолжают выражать соболезнования по поводу кончины его тёти и поддерживают кумира в трудную минуту. Большинство считают, что пик эпидемии прошел и теперь главной задачей является помощь заболевшим в выздоровлении. Стоит отметить, что публикация Макгрегора собрала больше 1 миллиона «лайков» и 6142 комментария.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:11

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