Конор Макгрегор опроверг информацию о смерти тёти от коронавируса

Конор Макгрегор опубликовал в своём микроблоге несколько фотографий, почтив память родственницы. На одной из них она держит его маленького на руках. В своём послании спортсмен отметил, что родственница скончалась из-за вируса, однако не стал уточнять от какого. Поэтому представители СМИ решили, что она могла стать жертвой пандемии. Однако позднее боец смешанных единоборств всё же опроверг данную информацию и заявил, что на данный момент готовится к похоронам. Он также призвал своих поклонников быть более ответственными и поблагодарил за поддержку.Спортсмен посоветовал обратить внимание на методы предосторожности, прислушаться к рекомендациям врачей, политиков и поменьше контактировать с другими людьми. Поклонники продолжают выражать соболезнования по поводу кончины его тёти и поддерживают кумира в трудную минуту. Большинство считают, что пик эпидемии прошел и теперь главной задачей является помощь заболевшим в выздоровлении. Стоит отметить, что публикация Макгрегора собрала больше 1 миллиона «лайков» и 6142 комментария.