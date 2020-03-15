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Бывший тесть Николая Баскова подставил артиста при продаже автомобиля

Бывший тесть известного российского певца Николая Баскова, Борис Шпигель, рискует подставить музыканта. Недавно продюсер подал объявление о продаже автомобиля американской марки Cadillac модели Seville Limousine сразу на нескольких популярных онлайн-площадках, оценив этот экземпляр в 45 000 евро.
Бывший тесть Николая Баскова подставил артиста при продаже автомобиля

В своих объявлениях Шпигель указывает, что прежним владельцем этого роскошного лимузина был как раз Басков. Сам певец во время съемок одного из шоу признался, что на самом деле никогда не владел этой машиной. В целом, артист использовал Cadillac Seville Limousine, однако лишь брал его в аренду, поэтому права собственности на его имя никогда не оформлялись. По словам исполнителя, в этом огромном 9-метровом лимузине во время длительных поездок он разучивал свои оперные партии. Однако теперь Николай Басков опасается, что информация, указанная бывшим тестем в объявлении, может обернуться проблемами. К примеру, кто-то из поклонников не видит в списке бывших владельцев имени знаменитости, или же сотрудники ФНС сочтут, что артисту стоило бы отчитаться о продаже столь дорогостоящего имущества.

Сам автомобиль, который стал предметом торгов, был выпущен в 2002 году. Данный лимузин оснащен 4,6-литровым V8 мощностью 300 л.с. и отличается роскошной отделкой салона.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:06

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