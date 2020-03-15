«Ты – живой лучик энергии»: Татьяна Навка сделала комплимент сестре Игоря Крутого

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась со своими подписчиками фотографией и несколькими короткими видео, сделанными на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы. В одном из роликов можно заметить шикарное убранство зала, звездных гостей мероприятия, а также выступающего на сцене Александра Серова, а во втором – как виновница торжества разрезает необычный торт, который сама фигуристка в комментарии к посту назвала «потрясающим произведением кулинарного искусства». На снимке изображена сама именинница в компании спортсменки Они позировали в зоне, декорированной огромным количеством живых цветов.В подписи к опубликованному посту Татьяна Навка отметила, что праздник прошел в очень теплой и дружеской «атмосфере веселья и счастья», а виновница торжества выглядела на все 100%. Фигуристка отметила, что над Аллой Крутой не властно время, и она, невзирая на возраст, остается «лучиком энергии», душевным, веселым, красивым и легким, с которым ее брату очень повезло. Спортсменка пожелала сестре композитора всегда оставаться такой же «энергичной и светлой Женщиной», рядом с которой хочется находиться.