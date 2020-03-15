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«Ты – живой лучик энергии»: Татьяна Навка сделала комплимент сестре Игоря Крутого

Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram отчет с празднования юбилея сестры Игоря Крутого. В подписи к посту фигуристка сделала массу комплиментов виновнице торжества, отметив ее энергичность, доброту и красоту.
«Ты – живой лучик энергии»: Татьяна Навка сделала комплимент сестре Игоря Крутого

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась со своими подписчиками фотографией и несколькими короткими видео, сделанными на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы. В одном из роликов можно заметить шикарное убранство зала, звездных гостей мероприятия, а также выступающего на сцене Александра Серова, а во втором – как виновница торжества разрезает необычный торт, который сама фигуристка в комментарии к посту назвала «потрясающим произведением кулинарного искусства». На снимке изображена сама именинница в компании спортсменки Они позировали в зоне, декорированной огромным количеством живых цветов.

В подписи к опубликованному посту Татьяна Навка отметила, что праздник прошел в очень теплой и дружеской «атмосфере веселья и счастья», а виновница торжества выглядела на все 100%. Фигуристка отметила, что над Аллой Крутой не властно время, и она, невзирая на возраст, остается «лучиком энергии», душевным, веселым, красивым и легким, с которым ее брату очень повезло. Спортсменка пожелала сестре композитора всегда оставаться такой же «энергичной и светлой Женщиной», рядом с которой хочется находиться.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:55

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