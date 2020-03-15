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Певица Валерия: "Иосиф Пригожин под прикрытием заготовки продуктов для карантина купил скоропортящуюся запрещёнку"

Денис Клявер показал в Instagram фотографию с несколькими пачками макарон, отметив, что у него нет паники. Его пост прокомментировала певица Валерия сообщив, что Иосиф Пригожин под прикрытием заготовки продуктов для карантина купил "скоропортящуюся запрещёнку".
Певица Валерия: "Иосиф Пригожин под прикрытием заготовки продуктов для карантина купил скоропортящуюся запрещёнку"

Недавно Денис Клявер разместил фото, сделанное в супермаркете. На кадрах певец и Роман Емельянов запечатлены с полными корзинами продуктов. В комментарии певец написал, что у него нет никакой паники, а просто дома действительно закончились макароны. Одной из первых на публикацию своего коллеги отреагировала певица Валерия, которая написала, что ее возлюбленный Иосиф Пригожин под прикрытием заготовки продуктов на случай карантина купил большое количество "скоропортящейся запрещёнки". Также знаменитая исполнительница добавила, что столько "вредной пищи" в их холодильнике и за целый год не водилось.

Денис Клявер решил пошутить и ответил Валерии, что теперь у Иосифа Пригожина есть 100% алиби и нужно всё это съесть, чтобы не пропало. Пользователи Сети оценили юмор певца и оставили множество лайков под его постом.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:44

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