Врачи объяснили, как гаджеты разрушают суставы, кости и сухожилия человека





Привычный для многих людей набор текста на сенсорной или обычной клавиатуре повышает риск развития болезней суставов и позвоночника. Уже не первый год врачи лечат травмы, связанные с таким видом деятельности, которая ранее не считалась опасной. Дело в том, что повторяющиеся движения пальцев при отправке сообщений создают постоянное напряжение на сухожилия. Это приводит к возникновению остеоартрита, теносиновита и хронических болей с отеками в основании пальцев.Особенно вредным для фаланг является сильное нажатие кнопок, что чревато началом воспалительных процессов. Человек впоследствии ощущает боль, треск и блокировку сустава в моменты сгибания пальцев. Врачи также не рекомендуют делать сильную опору на локти и запястья, которые вредят нервным каналам. Для профилактики этих состояний необходимо ограничить время пользования гаджетами и пребывание в сидячем положении. Не будут лишними регулярные физические упражнения, направленные на укрепление суставов и сухожилий.