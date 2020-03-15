Принц Гарри и Меган Маркл проведут летние каникулы в Балморале вместе с королевой Елизаветой II





Принц Гарри и Меган Маркл больше не выполняют королевские обязанности и наслаждаются жизнью в Канаде. Однако герцог и герцогиня Сассекские не прекратили общение с родственниками и поэтому согласились провести время в Балморале. Несмотря на очень натянутые отношения в семье монарха Великобритании, королева Елизавета II всё же пытается улучшить ситуацию. Поэтому она приняла решение пригласить младшего внука и его супругу для проведения совместного традиционного отпуска летом. Монарх также известила принца Гарри о том, что хочет видеть его сына Арчи.Известно, что сын Сассексов, которому в скором времени исполнится один год, в первый раз посетит страну после переезда в Северную Америку. Однако он может прибыть в Великобританию вместе с родителями для празднования дня рождения монарха. Супруги также могут провести время вместе с принцем Чарльзом. Стоит отметить, что летний отпуск в замке Балморал является традиционным времяпровождением венценосных особ в жаркое время года. Её также посещают все члены королевской семьи.