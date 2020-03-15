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"Похудеть не поможет": Диетологи развенчали популярные мифы о заменителях сахара

Употребление низкокалорийных заменителей сахара вместо натурального продукта совсем не способствует избавлению от лишнего веса. С таким заявлением выступили диетологи из Испании.
"Похудеть не поможет": Диетологи развенчали популярные мифы о заменителях сахара

По словам испанских специалистов, подавляющее большинство официально разрешенных сахарозаменителей являются безопасными, однако лишь в том случае, если они будут использоваться умеренно, чтобы постепенно отказаться от сахара. При этом, для похудения намного важнее придерживаться правильной диеты, а не пытаться заменить сладости подсластителями. «Лучшим способом сделать свою кашу или йогурт слаще – добавить в них фрукты», - утверждают испанские специалисты. При этом отмечается, что все известные на сегодняшний день заменители сахара (асцесульфам, аспартам, цикламат, сахарин и прочие) производятся в результате разных химических реакций, однако натуральным подсластителем может быть лишь тот, чье происхождение является растительным, но и в этом случае без химии не обходится.

По словам диетологов, полный отказ от сахара потребует от человека серьезных усилий и будет довольно непростой задачей, но использование его заменителей действительно помогает постепенно достигать поставленных целей. Для этого следует тщательно контролировать употребление подобных веществ и правильно организовать ежедневный рацион.

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Наука / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:49

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