Ксения Собчак прокомментировала слова Кадырова о борьбе с коронавирусом





На днях глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал людей не поддаваться панике по поводу нового коронавируса, а заняться укреплением своего иммунитета. На расширенном совещании с чиновниками региона он посетовал, что люди буквально потеряли сон из-за боязни смерти от новой болезни из Китая. Он заметил, что и обычный грипп приводит к смерти тысяч людей, а COVID-19 тоже имеет вирусную природу.Он напомнил, что эта болезнь страшна только людям с ослабленным иммунитетом и посоветовал заняться своим здоровьем. Для укрепления иммунитета он посоветовал есть чеснок, а также употреблять с лимоном мед, разведенный в воде.Журналистка Ксения Собчак процитировал его слова и отреагировала на них так: «Чеснок и лимон с медом. Ну и правда, чего париться».В России за сутки выявили четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в России на сегодняшний день составило 59 человек.