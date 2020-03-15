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Ксения Собчак прокомментировала слова Кадырова о борьбе с коронавирусом

Известная телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале отреагировала на советы, которые дал глава Чечни и почетный президент клуба «Ахмат» Рамзан Кадыров для борьбы с вирусной эпидемией.
Ксения Собчак прокомментировала слова Кадырова о борьбе с коронавирусом

На днях глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал людей не поддаваться панике по поводу нового коронавируса, а заняться укреплением своего иммунитета. На расширенном совещании с чиновниками региона он посетовал, что люди буквально потеряли сон из-за боязни смерти от новой болезни из Китая. Он заметил, что и обычный грипп приводит к смерти тысяч людей, а COVID-19 тоже имеет вирусную природу.

Он напомнил, что эта болезнь страшна только людям с ослабленным иммунитетом и посоветовал заняться своим здоровьем. Для укрепления иммунитета он посоветовал есть чеснок, а также употреблять с лимоном мед, разведенный в воде.
Журналистка Ксения Собчак процитировал его слова и отреагировала на них так: «Чеснок и лимон с медом. Ну и правда, чего париться».

В России за сутки выявили четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в России на сегодняшний день составило 59 человек.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:25

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