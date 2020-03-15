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«Я был в бешенстве»: Житель Москвы добивается компенсации от медиков из-за ампутации полового органа

Житель российской столицы требует привлечь к ответственности медиков после того, как они провели ему операцию по ампутации полового органа. На эту процедуру они решились из-за рака уретры, однако мужчина уверен, что подобный исход можно было бы исключить, поскольку диагноз специалисты сумели поставить лишь через шесть месяцев после появления первых симптомов.
«Я был в бешенстве»: Житель Москвы добивается компенсации от медиков из-за ампутации полового органа

Данная история началась летом 2018 года, когда мужчина впервые обратил внимание на кровяные выделения в урине. Он всегда старался внимательно относиться к своему здоровью, поэтому сразу же обратился в поликлинику, но местный терапевт попытался успокоить пациента, заверив, что у него хорошие анализы, предложив пропить курс лекарств. «Терапевт посоветовал исключить жирную пищу и назначил медпрепарат с железом, но это не принесло эффекта», - утверждает пострадавший. После этого медик направил мужчину к урологу, который даже не стал ничего смотреть, а сразу же направил сдавать анализы и назначил лекарства для предстательной железы. В клинику москвич безрезультатно ходил несколько месяцев, при этом его состояние продолжало ухудшаться.

Только после визита к дерматологу пациента направили к специалистам по онкологическим заболеваниям, которые заявили о необходимости экстренного хирургического вмешательства. «К урологу я пришел с кровью в моче, а уходил от него с метастазами. У меня третья стадия рака. Я был в бешенстве, когда онкологи сказали, что мне вырежут все полностью», - возмущается пациент.

В сентябре минувшего года СК РФ начал проверку в отношении того самого уролога, которая длилась довольно долго, однако уже в феврале 2020 года в возбуждении дела следователи отказали. Впрочем, житель Москвы не намерен сдаваться и планирует подать против врача гражданский иск, потребовав возместить причиненный ему вред. Более того, пострадавший пациент твердо намерен добиваться обжалования отказа следственных органов в возбуждении уголовного дела по его прежнему заявлению.

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Общество / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:30

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