«Я был в бешенстве»: Житель Москвы добивается компенсации от медиков из-за ампутации полового органа
Житель российской столицы требует привлечь к ответственности медиков после того, как они провели ему операцию по ампутации полового органа. На эту процедуру они решились из-за рака уретры, однако мужчина уверен, что подобный исход можно было бы исключить, поскольку диагноз специалисты сумели поставить лишь через шесть месяцев после появления первых симптомов.
Данная история началась летом 2018 года, когда мужчина впервые обратил внимание на кровяные выделения в урине. Он всегда старался внимательно относиться к своему здоровью, поэтому сразу же обратился в поликлинику, но местный терапевт попытался успокоить пациента, заверив, что у него хорошие анализы, предложив пропить курс лекарств. «Терапевт посоветовал исключить жирную пищу и назначил медпрепарат с железом, но это не принесло эффекта», - утверждает пострадавший. После этого медик направил мужчину к урологу, который даже не стал ничего смотреть, а сразу же направил сдавать анализы и назначил лекарства для предстательной железы. В клинику москвич безрезультатно ходил несколько месяцев, при этом его состояние продолжало ухудшаться.
Только после визита к дерматологу пациента направили к специалистам по онкологическим заболеваниям, которые заявили о необходимости экстренного хирургического вмешательства. «К урологу я пришел с кровью в моче, а уходил от него с метастазами. У меня третья стадия рака. Я был в бешенстве, когда онкологи сказали, что мне вырежут все полностью», - возмущается пациент.
В сентябре минувшего года СК РФ начал проверку в отношении того самого уролога, которая длилась довольно долго, однако уже в феврале 2020 года в возбуждении дела следователи отказали. Впрочем, житель Москвы не намерен сдаваться и планирует подать против врача гражданский иск, потребовав возместить причиненный ему вред. Более того, пострадавший пациент твердо намерен добиваться обжалования отказа следственных органов в возбуждении уголовного дела по его прежнему заявлению.
Данная история началась летом 2018 года, когда мужчина впервые обратил внимание на кровяные выделения в урине. Он всегда старался внимательно относиться к своему здоровью, поэтому сразу же обратился в поликлинику, но местный терапевт попытался успокоить пациента, заверив, что у него хорошие анализы, предложив пропить курс лекарств. «Терапевт посоветовал исключить жирную пищу и назначил медпрепарат с железом, но это не принесло эффекта», - утверждает пострадавший. После этого медик направил мужчину к урологу, который даже не стал ничего смотреть, а сразу же направил сдавать анализы и назначил лекарства для предстательной железы. В клинику москвич безрезультатно ходил несколько месяцев, при этом его состояние продолжало ухудшаться.
Только после визита к дерматологу пациента направили к специалистам по онкологическим заболеваниям, которые заявили о необходимости экстренного хирургического вмешательства. «К урологу я пришел с кровью в моче, а уходил от него с метастазами. У меня третья стадия рака. Я был в бешенстве, когда онкологи сказали, что мне вырежут все полностью», - возмущается пациент.
В сентябре минувшего года СК РФ начал проверку в отношении того самого уролога, которая длилась довольно долго, однако уже в феврале 2020 года в возбуждении дела следователи отказали. Впрочем, житель Москвы не намерен сдаваться и планирует подать против врача гражданский иск, потребовав возместить причиненный ему вред. Более того, пострадавший пациент твердо намерен добиваться обжалования отказа следственных органов в возбуждении уголовного дела по его прежнему заявлению.