«Я был в бешенстве»: Житель Москвы добивается компенсации от медиков из-за ампутации полового органа





Данная история началась летом 2018 года, когда мужчина впервые обратил внимание на кровяные выделения в урине. Он всегда старался внимательно относиться к своему здоровью, поэтому сразу же обратился в поликлинику, но местный терапевт попытался успокоить пациента, заверив, что у него хорошие анализы, предложив пропить курс лекарств., - утверждает пострадавший. После этого медик направил мужчину к урологу, который даже не стал ничего смотреть, а сразу же направил сдавать анализы и назначил лекарства для предстательной железы. В клинику москвич безрезультатно ходил несколько месяцев, при этом его состояние продолжало ухудшаться.Только после визита к дерматологу пациента направили к специалистам по онкологическим заболеваниям, которые заявили о необходимости экстренного хирургического вмешательства., - возмущается пациент.В сентябре минувшего года СК РФ начал проверку в отношении того самого уролога, которая длилась довольно долго, однако уже в феврале 2020 года в возбуждении дела следователи отказали. Впрочем, житель Москвы не намерен сдаваться и планирует подать против врача гражданский иск, потребовав возместить причиненный ему вред. Более того, пострадавший пациент твердо намерен добиваться обжалования отказа следственных органов в возбуждении уголовного дела по его прежнему заявлению.