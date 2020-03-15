"Зима идёт": Влад Топалов призвал фанатов запасаться питанием, одеялами и лекарствами

Влад Топалов опубликовала фотографию со своей возлюбленной Региной Тодоренко. На кадрах знаменитости закутались в теплый плед и прижались друг к другу. В комментарии исполнитель написал, что зима идет, во всех смыслах. Он призвал пользователей Сети запасаться питанием, одеялами, лекарствами и всем остальным. Также Влад Топалов добавил: "Обнимайте своих любимых и смотрите вместе дома кино". В конце своей публикации известный певец пожелал всем здоровья и отметил, что надеется на лучшее.Подписчики высоко оценили юмор исполнителя, оставив за час, более 13 000 лайков. Многие написали, что рядом с Региной Тодоренко Влад Топалов буквально "светится от счастья". Также пользователи Сети пожелали знаменитой паре оставаться позитивной и радостной, как на опубликованном снимке.