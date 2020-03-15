Audi планирует выпустить бронированную версию седана A8L





В недавно обнародованном ОТТС для будущей модели A8L содержится множество интересных спецификаций. В часности, бронированный седан оснастят защитным покрытием уровня VR9: оно позволит автомобилю выдержать очередь из автоматической винтовки калибра 7,62 со стальным сердечником. Подобные перемены отразились на весе транспортного средства, который увеличился на 1700 кг. Что касается силовой установки, то под капотом A8L можно найти 4-литровый мотор с двумя турбинами мощностью 570 лошадиных сил. Таким образом бренд отказался от мотора-легенды с 12 цилиндрами и объемом в 6,3 литра.Водителей Audi A8L Security D5 также обрадует система безопасности, которая включает в себя автоматическое пожаротушение и технологию подачи воздуха. В комплектацию включен встроенный регистратор для сбора данных о ДТП, который в компании прозвали «чёрным ящиком». Выход седана на глобальный рынок ожидается во второй половине 2022 года. Учитывая стоимость предыдущей модификации, стоить подобный автомобиль будет около 500 тысяч евро.