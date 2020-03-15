Анфиса Чехова о телефонном этикете: "Меня выбивают из колеи люди, которым непременно нужно долго говорить"

Анфиса Чехова опубликовала фото со смартфоном в руке. В комментарии она рассказала, что есть несколько вещей, которые раздражают в телефонном общении. Телеведущая призналась, что всю жизнь боролась и практически заставляла себя звонить людям и решать всякие вопросы. Знаменитость отметила, что не любит разговаривать по телефону и ее раздражает, когда звонят люди, предложения которых совершенно не интересуют. Анфиса Чехова любит общаться через сообщения и ее близкие об этот знают.Телеведущую устраивает, когда она может прочитать текст и подумать над ответом. Также она написала: "Зачем нужны звонки, с вынужденными затяжными, и порой неловкими разговорами, я не понимаю". При этом Анфиса Чехова отметила, что ее раздражают миллион сообщений по одной фразе. В конце она добавила, что человек, отправляющий длинные содержательные смс, имеет все шансы на продолжительное общение.