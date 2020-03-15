Пьянство, утрата близких, забвение: С чем столкнулись в жизни актеры из сериала «Убойная сила»





Даже главная звезда фильма – актер Константин Хабенский, сыгравший роль честного и принципиального оперативника Игоря Плахова, - столкнулся с серьезными жизненными неурядицами. После оглушительного киноуспеха Хабенский в 2008 году пережил смерть любимой супруги Анастасии Сирновой, скончавшейся от рака мозга. Этот случай даже подтолкнул артиста создать собственный благотворительный фонд, который в последние годы активно помогает детям с различными онкологическими заболеваниями. Актер Андрей Федорцов, выступивший в роли Василия Роговцева, которого зритель полюбил за многочисленные курьезы, харизму и непосредственность, не появлялся на экранах уже более 4 лет. Некоторые поклонники даже приписывают артисту проблемы со спиртным, другие надеются на то, что Федорцов просто находится в творческом поиске.До сих пор проходит лечение Евгения Леонова-Гладышева – исполнителя роли строго и справедливого начальника Анатолия Шишкина. После роли в «Убойной силе» о нем заговорили едва ли не все, впрочем, отделаться от своего «милицейского» амплуа артисту так и не удалось, поэтому в большинстве новых проектов ему доставались роли стражей порядка. Два года тому назад Леонов-Гладышев угодил в реанимацию с тяжелой ЧМТ, медикам удалось стабилизировать его состояние, но он до сих пор проходит реабилитацию.А вот о сыгравшем Максима Виригина Сергее Кошонине почти забыли. Верный, искренний и преданный друг из «Убойной силы», который так полюбился массовому зрителю и стал известен на всю страну, после этого проекта не принял участие ни в одной достойной работе. Актер появляется на сцене и на экране по сей день, однако ему достаются лишь слабые второплановые персонажи.