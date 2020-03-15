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Пьянство, утрата близких, забвение: С чем столкнулись в жизни актеры из сериала «Убойная сила»

Криминальная детективная многосерийная драма «Убойная сила» стала одним из самых популярных сериалов в России, сделав знаменитыми многих актеров, принявших участие в этом проекте. Впрочем, ко многим из тех, кто сыграл роли в фильме, судьба отнеслась не так благосклонно, как может показаться на первый взгляд.

Даже главная звезда фильма – актер Константин Хабенский, сыгравший роль честного и принципиального оперативника Игоря Плахова, - столкнулся с серьезными жизненными неурядицами. После оглушительного киноуспеха Хабенский в 2008 году пережил смерть любимой супруги Анастасии Сирновой, скончавшейся от рака мозга. Этот случай даже подтолкнул артиста создать собственный благотворительный фонд, который в последние годы активно помогает детям с различными онкологическими заболеваниями. Актер Андрей Федорцов, выступивший в роли Василия Роговцева, которого зритель полюбил за многочисленные курьезы, харизму и непосредственность, не появлялся на экранах уже более 4 лет. Некоторые поклонники даже приписывают артисту проблемы со спиртным, другие надеются на то, что Федорцов просто находится в творческом поиске.

До сих пор проходит лечение Евгения Леонова-Гладышева – исполнителя роли строго и справедливого начальника Анатолия Шишкина. После роли в «Убойной силе» о нем заговорили едва ли не все, впрочем, отделаться от своего «милицейского» амплуа артисту так и не удалось, поэтому в большинстве новых проектов ему доставались роли стражей порядка. Два года тому назад Леонов-Гладышев угодил в реанимацию с тяжелой ЧМТ, медикам удалось стабилизировать его состояние, но он до сих пор проходит реабилитацию.

А вот о сыгравшем Максима Виригина Сергее Кошонине почти забыли. Верный, искренний и преданный друг из «Убойной силы», который так полюбился массовому зрителю и стал известен на всю страну, после этого проекта не принял участие ни в одной достойной работе. Актер появляется на сцене и на экране по сей день, однако ему достаются лишь слабые второплановые персонажи.

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Культура / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:55

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