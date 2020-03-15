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Ведущая Елена Летучая привела в восторг пользователей Сети фотографией в бикини

Ведущая Елена Летучая на своей странице в Instagram опубликовала новый снимок, который привел в восторг пользователей Сети. Однако не все оценили публикацию знаменитости, нашлись и те, кто раскритиковал звезду за публикацию в бикини.

Елена Летучая в 41 год имеет прекрасную внешность, которой могут позавидовать молодые особы. Недавно она опубликовала в своём микроблоге фотографию, которая не только привела в восторг пользователей, но и породила массу вопросов, среди которых поклонники чаще всего интересуются, как у неё получилось добиться таких результатов. На снимке ведущая предстала в белоснежном бикини, солнцезащитных очках и панаме.

В подписи к публикации звезда отметила, что у неё отпускное настроение, которое не хочет отпускать. Поклонники отметили, что тележурналист обладает очень красивой внешностью и имеет идеальную фигуру. Некоторые даже сообщили, что завидуют её формам. "Вот это фигура! Любуюсь», «Фигура супер, Лена», «Очень красивая. Редкое сочетание ума и красоты», — прокомментировали подписчики телепродюсера.

Фолловеры также отметили, что для обладания красивым телом необходимо упорно трудиться и прикладывать немало сил. «Здесь видны не только правильное питание для коррекции фигуры, но большой труд и самодисциплина», - отметила одна из подписчиц знаменитости. Однако не все с восторгом отнеслись к публикации. Нашлись и те, кто решил остудить бурную реакцию поклонников ведущей и отметил, что это всего лишь фото в купальнике и таких сюжетов очень много в интернете.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:49

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