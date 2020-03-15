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Адвокат Юлия Вербицкая: "Федосееву-Шукшину мошенники чуть не обманули на 100 тысяч рублей"

Адвокат Юлия Вербицкая, представляющая интересы Федосеевой-Шукшиной, рассказала о необычном случае из своей практики. По словам правозащитницы, народную артистку РСФСР чуть не обманули мошенники на 100 тысяч рублей.

Новое интервью с Юлией Вербицкой раскрыло детали недавнего судебного разбирательства Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая требовала компенсации за причиненный моральный ущерб. Актрисе удалось выиграть спор, в результате которого ей должны были выплатить 100 тысяч рублей. Юрист своевременно подала заявление о выдаче исполнительного листа, поскольку на следующий день после заседания появились мошенники, которые якобы представляли интересы народной артистки. Злоумышленники пытались присвоить документы на получение финансов.

Оказалось, что Федосеева-Шукшина действительно предоставила судебную доверенность, но совершенно другим личностям. Последние переоформили бумаги на незнакомцев, о чем никого не проинформировали. Правозащитница звезды предприняла все необходимые меры, чтобы её клиент получил деньги в полном объеме. Сама актриса сообщила, что её расстроило произошедшее, поскольку она обычно доверяет людям, не осознавая риска.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:43

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