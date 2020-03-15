Адвокат Юлия Вербицкая: "Федосееву-Шукшину мошенники чуть не обманули на 100 тысяч рублей"





Новое интервью с Юлией Вербицкой раскрыло детали недавнего судебного разбирательства Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая требовала компенсации за причиненный моральный ущерб. Актрисе удалось выиграть спор, в результате которого ей должны были выплатить 100 тысяч рублей. Юрист своевременно подала заявление о выдаче исполнительного листа, поскольку на следующий день после заседания появились мошенники, которые якобы представляли интересы народной артистки. Злоумышленники пытались присвоить документы на получение финансов.Оказалось, что Федосеева-Шукшина действительно предоставила судебную доверенность, но совершенно другим личностям. Последние переоформили бумаги на незнакомцев, о чем никого не проинформировали. Правозащитница звезды предприняла все необходимые меры, чтобы её клиент получил деньги в полном объеме. Сама актриса сообщила, что её расстроило произошедшее, поскольку она обычно доверяет людям, не осознавая риска.