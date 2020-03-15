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Эксперты рассказали, почему российские покупатели разоряются от автокредитов

Отечественные автомобильные эксперты рассказали, что на фоне падения курса рубля многие россияне стараются успеть обзавестись автомобилем по старым ценам до того момента, как они вырастут. Но высокий процент по автокредитам и дорогие полисы КАСКО в буквальном смысле разоряют новоиспеченных автомобилистов.
Эксперты рассказали, почему российские покупатели разоряются от автокредитов

Несмотря на наличие специальных программ и дополнительного дисконта, многие россияне все еще не могут купить машину за свои сбережения, а потому вынуждены обращаться за автомобильными кредитами. Банки, в свою очередь, желая нивелировать риски, обязывают заемщиков покупать страховку, которая нередко также приобретается в кредит. Что же касается будущих автовладельцев, то они, пытаясь снизить суммы ежемесячных платежей, идут на увеличение срока действия кредитного договора, тем самым раздувая проценты по займу. Кроме всего прочего, одно из обязательных условий практически каждого банка в рамках таких кредитных программ – страхование жизни, которое ежегодно добавляет к стоимости транспортного средства еще 5%.

В конечном счете, утверждают эксперты, по завершению выплат, многие клиенты выплачивают не только займ, но еще и около четверти от стоимости приобретенного транспортного средства за целый набор необязательных услуг. В связи с этим обращаться за автокредитами специалисты рекомендуют только в тех случаях, когда скидки и акции дилера позволяют компенсировать сумму затрат на все страховки и услуги от банков, передает издание «Слово и дело».

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:30

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