Концерт Леонида Агутина в «Крокус Сити Холле» прервался из-за ухудшения состояния здоровья барабанщика

«Наш барабанщик почувствовал себя нехорошо, он сейчас под наблюдением врачей. С этой минуты выступление превращается в самодеятельность», - сообщил певец со сцены.





Выступление Леонида Агутина в Москве прошло с огромным ажиотажем среди зрителей, однако концерт пришлось приостановить из-за жалобы музыканта на плохое самочувствие. Исполнитель признался, что такое с ним происходит в первый раз.Артист отметил, ранее у него такого не случалось, поэтому он немного растерялся и не знал, что необходимо предпринимать в данной ситуации. Барабанщик временно отсутствовал, а продолжать концерт без него исполнитель и его команда не могли. Поэтому на помощь пришла группа, ранее выступавшая на данной сцене. Благодаря этому время пролетело не заметно, а когда участнику группы Леонида Агутина стало легче, артист продолжил концерт под бурные аплодисменты зрителей.