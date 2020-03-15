"Настоящая женщина может всего добиться сама": Роза Сябитова рассказала, почему не выходит замуж

Роза Сябитова регулярно делится со своими подписчиками различной информацией, которая касается ее личной жизни. Сегодня телеведущая разместила фотографию, на которой она запечатлена в татарском национальном костюме. В комментарии соведущая шоу "Давай поженимся" решила ответить на один из самых часто задаваемых ей вопросов: "Почему она не выходит замуж". Роза Сябитова отметила, что уже никогда не встретит настоящего мужчину. Также знаменитость добавила, что женщина может всего добиться сама: денег заработать и детей воспитать. При этом звезда считает, что настоящий мужчина никогда не позволит своей возлюбленной этого сделать.Подписчики телеведущей разошлись во мнениях. Одни согласились со словами знаменитости. Другие написали, что Роза Сябитова не права и настоящего мужчину можно встретить в любом возрасте.