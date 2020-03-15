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В Сети рассказали, что нельзя делать 15 марта в День Федота Ветроноса

15 марта отмечается День Федота Ветроноса, посвященный христианскому мученику — епископу Феодоту Киринейскому. В Сети рассказали, что нельзя делать во время этого народного праздника.

Епископ Феодот Киринейский проповедовал на Кипре в IV веке и обратил в христианскую веру множество местных язычников. Подобные действия вызвали недовольство среди неверующих, которые мучили и пытались убить священника из Галатии. Все же ему удалось преодолеть испытания судьбы и скончаться на склоне лет от естественных причин. В память о мученике был введен народный праздник «Федот Ветронос», который получил название из-за того, что 15 марта наблюдаются сильные ветра.

Эта дата знаменует собой начало работы с рассадой, когда рекомендуется посадить семена помидоров, перца, баклажана и сельдерея. Не лишним будет приобретение красной герани, которая принесет в дом достаток, если цветок поставить в гостиной. В то же время, выходить на улицу не следует, поскольку "дух ветра способен навсегда унести человека с собой". Запреты также распространяются на штопку одежды, поднятие денег или забытых вещей с земли, а также покупку какой-либо одежды.

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Общество / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:15

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