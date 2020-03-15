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Джонни Депп, Элтон Джон и некоторые звезды отказались от использования мобильных телефонов

Современный человек, похоже, уже не может представить свою жизнь без ежедневного использования смартфона. Впрочем, есть и те, кто продолжает игнорировать возможности персональной электроники, более того, в их рядах порой значатся весьма узнаваемые имена, к примеру, британского певца Элтона Джона, звезды Голливуда Джонни Деппа и многих других.
Джонни Депп, Элтон Джон и некоторые звезды отказались от использования мобильных телефонов

Как пишет Cosmopolitan, знаменитый поп-музыкант Элтон Джон в свое время признался, что вообще никогда в жизни не использовал мобильный телефон. Связаться с известным композитором и певцом лично почти невозможно – любые контакты непременно проходят через его многочисленных менеджеров. Похожего стиля придерживается и модель Тайра Бэнкс, которая с некоторых пор отсутствует в социальных сетях и мессенджерах. Из-за огромного числа уведомлений и прочей входящей информации знаменитость решила полностью отказаться от смартфона и вернулась к обычной практике – отныне на все входящие звонки, сообщения и письма отвечают ее помощники.

Отказалась от смартфона и Сара Джессика Паркер, однако в ее случае большую роль сыграло чувство тревоги и страха. Как признается актриса, она всерьез боялась пропустить что-то важное, из-за чего стала зависимой от своего мобильного устройства. Заметив такие изменения, звезда категорически отказалась от модных девайсов, а потому попросила своих знакомых и коллег писать электронные письма или общаться вживую.

Звезда Голливуда Джонни Депп не пользуется гаджетами лишь потому, что терпеть не может разговоры по телефону и написание сообщение. В одном из своих недавних интервью актер заявил, что перестал пользоваться смартфоном уже довольно давно, кроме того, артист игнорирует социальные сети и другие блага цифрового мира.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:06

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