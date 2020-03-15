"Это просто браво": Лера Кудрявцева восхитилась новой работой Димаша Кудайбергена и Игоря Крутого

Несколько дней назад сестра знаменитого композитора Игоря Крутого Алла праздновала день рождения. Фотографии и видео с мероприятия до сих пор публикую в Сети звезды отечественного шоу-бизнеса. Недавно Лера Кудрявцева разместила снимок с Димашем Кудайбергеном и несколько роликов с премьеры новой работы казахского певца и Игоря Крутого. В комментарии телеведущая рассказала, что на праздновании дня рождения Аллы Крутой было уютно, душевно и весело. В конце поста Лера Кудрявцева обратилась к Димашу Кудайбергену написав, что у нее мурашки от потрясающей премьеры композиции.Первыми на публикацию телеведущей отреагировали казахский певец и известный композитор, которые сказали ей спасибо за теплые слова. Подписчики пришли в восторг от просмотренных кадров и отметили, что Лера Кудрявцева права, и эмоции просто не передать словами. За несколько часов ролик просмотрели более 66 000 раз.