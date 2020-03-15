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Резо Гигинеишвили рассказал, что из-за карантина ему приходиться общаться с дочерью Марией по Skype

Кинорежиссер Резо Гигинеишвили на своей странице в Instagram рассказал, что ему приходиться общаться со своей дочерью Марией по Skype. Причиной этому стало закрытие авиасообщений между США и другими странами Европы из-за карантина по причине коронавируса.

Наследница сценариста появилась на свет в браке с Анастасией Кочетковой. На данный момент она проживает в Майами и не имеет возможности встретиться с отцом. В подписи к фотографии, на которой изображена дочь продюсера, он отметил, что в связи с карантином учебные заведения закрыты, также как и граница.

Поклонники знаменитости, в свою очередь, отмечают, что у их некоторых знакомых всё же получается добраться до места назначения несмотря на такие меры предосторожности. Некоторые подписчики принялись гадать, на кого похожа дочь знаменитого режиссёра. «Копия Насти», «Какая же она копия Насти? Глаза отца», - прокомментировали публикацию поклонники продюсера.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:25

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