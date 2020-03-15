Резо Гигинеишвили рассказал, что из-за карантина ему приходиться общаться с дочерью Марией по Skype

Наследница сценариста появилась на свет в браке с Анастасией Кочетковой. На данный момент она проживает в Майами и не имеет возможности встретиться с отцом. В подписи к фотографии, на которой изображена дочь продюсера, он отметил, что в связи с карантином учебные заведения закрыты, также как и граница.Поклонники знаменитости, в свою очередь, отмечают, что у их некоторых знакомых всё же получается добраться до места назначения несмотря на такие меры предосторожности. Некоторые подписчики принялись гадать, на кого похожа дочь знаменитого режиссёра., - прокомментировали публикацию поклонники продюсера.