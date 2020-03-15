АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Любовь Казарновская оценила выступления звезд в шоу "Призрак оперы"

Любовь Казарновская стала членом жюри музыкального шоу "Призрак оперы". Артистка оценила выступления звезд, которые вызвали у неё неоднозначную реакцию.

Многие представители российской эстрады решили принять участие в музыкальном соревновании "Призрак оперы", где выступали в оперном жанре. Будучи специалистом в этой сфере, Любовь Казарновская по достоинству оценила вокальные данные исполнителей. В особенности звезда отметила эмоциональное пение Филиппа Киркорова, у которого "были хорошие попадания". В то же время похвалы удостоился Дима Билан, который отдавал предпочтение старинным ариям, которыми привел певицу в "совершенный восторг".

Полина Гагарина и Валерия не удивили Казарновскую, которая лишь позитивно оценила их романсы. Впоследствии знаменитость рассказала в интервью российскому телеканалу, что она "была и лояльна, и строга, но не смогла дать полноценного анализа". По словам Казарновской, в оперном репертуаре ей надо было "разбомбить всех" участников, поскольку он требует самоотверженной отдачи от артиста.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пьянство, утрата близких, забвение: С чем столкнулись в жизни актеры из сериала «Убойная…
Ведущая Елена Летучая привела в восторг пользователей Сети фотографией в…
Адвокат Юлия Вербицкая: "Федосееву-Шукшину мошенники чуть не обманули на 100 тысяч…
Концерт Леонида Агутина в «Крокус Сити Холле» прервался из-за ухудшения состояния здоровья…
Эксперты рассказали, почему российские покупатели разоряются от…
Резо Гигинеишвили рассказал, что из-за карантина ему приходиться общаться с дочерью Марией по…
"Настоящая женщина может всего добиться сама": Роза Сябитова рассказала, почему не выходит…
В Сети рассказали, что нельзя делать 15 марта в День Федота…
«Вынужденная мера»: Анатолий Руденко рассказал, как полгода отказывался от…
"Это просто браво": Лера Кудрявцева восхитилась новой работой Димаша Кудайбергена и Игоря…
Любовь Казарновская оценила выступления звезд в шоу "Призрак…
"Я хочу сказать спасибо": Григорий Лепс поздравил мать с днем…
Диетологи рассказали, чем китайская чайная церемония отличается от классического заваривания…
Съемки сериала «Сверхъестественное» приостановили из-за пандемии…
Экономист Дэвид Стаббс прогнозирует череду дефолтов в странах…
Отдыхающая в Дубае Татьяна Брухунова восхитила модниц шапочкой…
Военные, спортсмены и другие: Названы мужчины, которым нельзя носить…
Май Абрикосов вступился за дочь Юлии Началовой и обругал…
Анна Нетребко назвала закрытие всех государственных учреждений в Австрии "страшным…
Устинья Малинина сообщила, что в магазинах Мюнхена нет продуктов из-за…
Врачи рассказали о пользе пробиотиков при отравлении тяжелыми…
«Я принял тяжелое решение»: Валерий Леонтьев временно прекратил выступления из-за…
WhatsApp научили автоматически удалять сообщения спустя какое-то…
Древнейший в мире меч ученые обнаружили в венецианском…
Психологи: Фотографии с подарками и возлюбленными в соцсетях говорят о низкой самооценке…
Доктор Павел Воробьев рассказал об усилении иммунитета человека из-за новых…
«В 10-15 раз страшнее гриппа!»: Кафельников и Собчак сообщили о заявлении американского ученого про…
Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о самой главной ошибке в приготовлении…
Просмотреть все новости