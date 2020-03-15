Любовь Казарновская оценила выступления звезд в шоу "Призрак оперы"





Многие представители российской эстрады решили принять участие в музыкальном соревновании "Призрак оперы", где выступали в оперном жанре. Будучи специалистом в этой сфере, Любовь Казарновская по достоинству оценила вокальные данные исполнителей. В особенности звезда отметила эмоциональное пение Филиппа Киркорова, у которого "были хорошие попадания". В то же время похвалы удостоился Дима Билан, который отдавал предпочтение старинным ариям, которыми привел певицу в "совершенный восторг".Полина Гагарина и Валерия не удивили Казарновскую, которая лишь позитивно оценила их романсы. Впоследствии знаменитость рассказала в интервью российскому телеканалу, что она "была и лояльна, и строга, но не смогла дать полноценного анализа". По словам Казарновской, в оперном репертуаре ей надо было "разбомбить всех" участников, поскольку он требует самоотверженной отдачи от артиста.