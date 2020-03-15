«Вынужденная мера»: Анатолий Руденко рассказал, как полгода отказывался от секса
Известный российский актер Анатолий Руденко стал одним из героев популярной программы «Ты не поверишь!». В беседе с журналистами телеканала НТВ артист рассказал, что полгода полностью отказывался от секса с супругой Еленой Дудиной, с которой он в браке уже 8 лет.
«Когда я впервые предложил отказаться от секса на полгода, жена просто рассмеялась и спросила, на сколько меня хватит на самом деле. Женщинам немного проще от подобных вещей отказываться, но у нас у обоих все получилось. Так просто совпало, у меня были съемки, у нее тоже. Мне все время приходилось летать на Украину. Не виделись с женой полгода и сумели сохранить верность. Хотели просто оценить свои возможности. Да и у меня в то время был очень тяжелый график, перелеты по четыре раза в день, постоянные спектакли. Так что, это в какой-то степени была вынужденная мера», - отметил актер. Он также подчеркнул, что после этого в их паре словно начался второй медовый месяц. Более того, Руденко признался, что они с супругой твердо решили завести в будущем еще одного ребенка.
На данный момент актерская пара воспитывает 7-летнюю дочь Милену. Примечательно, что, как утверждает Анатолий Руденко, в будущем он планирует новый эксперимент – отказ от сахара.
«Когда я впервые предложил отказаться от секса на полгода, жена просто рассмеялась и спросила, на сколько меня хватит на самом деле. Женщинам немного проще от подобных вещей отказываться, но у нас у обоих все получилось. Так просто совпало, у меня были съемки, у нее тоже. Мне все время приходилось летать на Украину. Не виделись с женой полгода и сумели сохранить верность. Хотели просто оценить свои возможности. Да и у меня в то время был очень тяжелый график, перелеты по четыре раза в день, постоянные спектакли. Так что, это в какой-то степени была вынужденная мера», - отметил актер. Он также подчеркнул, что после этого в их паре словно начался второй медовый месяц. Более того, Руденко признался, что они с супругой твердо решили завести в будущем еще одного ребенка.
На данный момент актерская пара воспитывает 7-летнюю дочь Милену. Примечательно, что, как утверждает Анатолий Руденко, в будущем он планирует новый эксперимент – отказ от сахара.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:09