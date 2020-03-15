«Вынужденная мера»: Анатолий Руденко рассказал, как полгода отказывался от секса





, - отметил актер. Он также подчеркнул, что после этого в их паре словно начался второй медовый месяц. Более того, Руденко признался, что они с супругой твердо решили завести в будущем еще одного ребенка.На данный момент актерская пара воспитывает 7-летнюю дочь Милену. Примечательно, что, как утверждает Анатолий Руденко, в будущем он планирует новый эксперимент – отказ от сахара.