"Я хочу сказать спасибо": Григорий Лепс поздравил мать с днем рождения

Григорий Лепс опубликовал совместную фотографию со своей матерью Натэллой Лепсверидзе. В комментарии к своему посту известный певец сообщил, что сегодня его родительница отмечает день рождения и поздравил именинницу с праздником. Также знаменитость сказал матери спасибо за то, что она вырастила его таким, какой он есть. В конце публикации Григорий Лепс пожелал Натэлле Лепсверидзе, чтобы в ее жизни было как можно больше счастливых дней и самого крепкого здоровья.Подписчики присоединились к словам исполнителя. Многие пожелали матери певца долгих и счастливых лет жизни, хорошего самочувствия и положительных эмоций в жизни. Также многие фанаты отметили, что знаменитость похож на свою родственницу. За несколько минут публикация Григория Лепса набрала почти 5 000 лайков.