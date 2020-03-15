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Диетологи рассказали, чем китайская чайная церемония отличается от классического заваривания чая

Диетологи рассказали, чем китайская чайная церемония отличается от классического заваривания чая. Всё дело в том, что специалисты из этой страны используют для напитка чайные листья, собранные вручную, поэтому их необходимо промывать.

Китайская чайная церемония имеет несколько этапов. Сперва для приготовления напитка используют заранее разогретый чайник из пористой глины, который до верха заполняют сухой заваркой и заливают водой ниже 100 градусов. Это называется промывание чая. Далее следует его проливание. В Китае напиток не настаивают, а через 3-5 секунд уже начинают пить. Для этого используют маленькие чашки для одного-двух глотков. Для каждого нового пролива его настаивают все дольше, доводя данное время до 30 секунд.

Китайская чайная церемония отличается от классического способа заваривания напитка тем, что используется разный сорт чая. Прдукты, которые поставляют в Россию, производятся в Индии, Цейлоне, Кении, фасуются большими партиями и рассчитаны на массовое потребление. Их ферментируют для придания яркого вкуса, насыщенного коричнево-золотистого цвета и характерного аромата, поэтому не имеет смысла использовать китайский способ заваривания. Это же касается и большинства чаев с пометкой «изготовлено в Китае», продающихся в магазинах. Они не имеют ничего общего с пуэром и улуном, которые так ценят китайские знатоки. По этой причине при заваривании напитка необходимо придерживаться нескольких самых простых правил: использовать заранее разогретый фарфоровый чайник, вода должна быть не больше 90 градусов и выдерживать чай нужно не слишком долго.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:48

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