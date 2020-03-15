Экономист Дэвид Стаббс прогнозирует череду дефолтов в странах мира





Примечательно, что специалист не стал называть конкретные страны, на скорый дефолт в которых он намекает. Кроме того, по его утверждению, в последние годы штрафные санкции в случае невыполнения обязательств перед международными кредиторами стали существенно слабее, поэтому дефолт в большей степени стал негативным явлением только для тех, кто кредитовал другие страны, а потому он превратился в эффективный инструмент выхода из кризисной ситуации. Проблема же стран, объявивших о дефолте, заключается совсем в другом – в причинах, которые привели к подобной ситуации. При этом, утверждает экономист, если экономика оказалась в таком состоянии, стоит задуматься над тем, по каким причинам все это произошло.Стоит напомнить, в начале марта власти Ливана впервые в истории этой страны объявили о дефолте. Ливанскому Кабмину не удалось погасить обязательства по еврооблигациям на сумму в 1,2 млрд. долларов США.