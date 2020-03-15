Съемки сериала «Сверхъестественное» приостановили из-за пандемии коронавируса
Большинство фанатов с нетерпением ждало 15-го сезона сериала «Сверхъестественное», который должен был стать заключительным. Теперь сообщается, что съемки проекта приостановили из-за пандемии коронавируса.
Создатели «Сверхъестественного» сообщают о том, что трансляция последнего сезона задержится на неопределенное время. Подобную информацию предоставил новостной веб-портал «Инфореактор». Работу над сериалом, в котором осталось доснять всего два эпизода, приостановили из-за опасности распространения коронавируса. При этом среди актерского состава не было ни одного случая инфицирования. Помешали выходу последних серий проблемы с логистикой, которые нарушают ход съемочного процесса.
Если перерыв будет продолжительным, пока правительство США попытается взять под контроль пандемию, выход финального сезона фантастического сериала может прерваться. Более того, национальный карантин затронул производство других проектов, вроде «Флэш», «Сотня», Ривердэйл» и ремейк «Крутого Уокера». В последнем должен принять участие актер Джаред Падалеки, который исполняет одну из главных ролей в «Сверхъестественном».
Создатели «Сверхъестественного» сообщают о том, что трансляция последнего сезона задержится на неопределенное время. Подобную информацию предоставил новостной веб-портал «Инфореактор». Работу над сериалом, в котором осталось доснять всего два эпизода, приостановили из-за опасности распространения коронавируса. При этом среди актерского состава не было ни одного случая инфицирования. Помешали выходу последних серий проблемы с логистикой, которые нарушают ход съемочного процесса.
Если перерыв будет продолжительным, пока правительство США попытается взять под контроль пандемию, выход финального сезона фантастического сериала может прерваться. Более того, национальный карантин затронул производство других проектов, вроде «Флэш», «Сотня», Ривердэйл» и ремейк «Крутого Уокера». В последнем должен принять участие актер Джаред Падалеки, который исполняет одну из главных ролей в «Сверхъестественном».