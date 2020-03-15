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Май Абрикосов вступился за дочь Юлии Началовой и обругал журналистов

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Май Абрикосов возмутился тем, что журналисты в своих статьях затрагивают ребенка, в жизни которого случилось огромное горе.
Май Абрикосов вступился за дочь Юлии Началовой и обругал журналистов

На своей странице в социальной сети Instagram Май Абрикосов не сдерживая эмоций встал на защиту Веры Алдониной, дочери Юлии Началовой. Бывший участник телестройки возмутился многочисленными публикациями, которые были посвящены скорой годовщине гибели исполнительницы Юлии Началовой.
Сразу несколько интернет-изданий опубликовали части книги, которую издал отец певицы Виктор Началов. На страницах своей книги Виктор вспоминает, как умерла его дочь, а также описывает реакцию на мамину смерть маленькой Веры. Папа Юлии Началовой рассказал, как сейчас живет его внучка без мамы.

Абрикосов не стал выбирать выражения. В своём посте он возмущается, почему корреспонденты позволяют себе трогать настолько чувствительные темы, а потом активно обсуждают их долгое время. По его словам, только дурно воспитанные журналисты будут таким образом портить жизнь близким умерших звёзд.

Сильнее всего Май возмутился тем, что издания упоминают дочь Юлии Началовой. Он считает, что девочка и так сильно переживает из-за смерти матери и искать в её страданиях тему для статьи считает бесчеловечным.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:18

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