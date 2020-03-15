Анна Нетребко назвала закрытие всех государственных учреждений в Австрии "страшным фильмом"





Начало 2020 года оказалось не самым радостным. Причиной этому стало распространение коронавируса, вспыхнувшего в Китае. Большинство российских артистов оказались на карантине. К примеру, Яна Рудковская самоизолировалась в особняке после поездки в Париж на Неделю моды. У Жанны Бадоевой нет возможности вернуться из США, поскольку президентом Дональдом Трампом был издан указ о прекращении авиаперелётов между странами Европы. Анна Нетребко пребывает в шоковом состоянии из-за происходящего. В связи с концертной деятельностью ей приходится много путешествовать.На данный момент оперная дива пребывает в своей квартире в Вене. Но карантин уже добрался и до Австрии. В своём микроблоге она отметила, что в стране всё закрывается, кроме магазинов с продуктами и госпиталей. Также под запретом въезд и выезд из государства. Артистка добавляет, у неё возникло ощущение перекрытого воздуха. Подпись она сопроводила снимком с кружевной вуалью на лице. Знаменитость не стала оповещать поклонников о переносе концертов или их отмене. Подписчики, в свою очередь, принялись утешать её., — прокомментировали пост поклонники.