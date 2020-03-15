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Анна Нетребко назвала закрытие всех государственных учреждений в Австрии "страшным фильмом"

Анна Нетребко на своей странице в Instagram рассказала о том, что в Австрии закрываются все государственные учреждения кроме магазинов с продуктами и госпиталей по причине карантина из-за коронавируса. Она назвала это «страшным фильмом», который ранее смотрела.

Начало 2020 года оказалось не самым радостным. Причиной этому стало распространение коронавируса, вспыхнувшего в Китае. Большинство российских артистов оказались на карантине. К примеру, Яна Рудковская самоизолировалась в особняке после поездки в Париж на Неделю моды. У Жанны Бадоевой нет возможности вернуться из США, поскольку президентом Дональдом Трампом был издан указ о прекращении авиаперелётов между странами Европы. Анна Нетребко пребывает в шоковом состоянии из-за происходящего. В связи с концертной деятельностью ей приходится много путешествовать.

На данный момент оперная дива пребывает в своей квартире в Вене. Но карантин уже добрался и до Австрии. В своём микроблоге она отметила, что в стране всё закрывается, кроме магазинов с продуктами и госпиталей. Также под запретом въезд и выезд из государства. Артистка добавляет, у неё возникло ощущение перекрытого воздуха. Подпись она сопроводила снимком с кружевной вуалью на лице. Знаменитость не стала оповещать поклонников о переносе концертов или их отмене. Подписчики, в свою очередь, принялись утешать её. «Всё будет замечательно!», «Грустно, конечно. Надеюсь, скоро всё закончиться», «Хочется верить, что вы не потратите это время впустую», — прокомментировали пост поклонники.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:06

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