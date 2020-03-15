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Устинья Малинина сообщила, что в магазинах Мюнхена нет продуктов из-за коронавируса

Устинья Малинина на данный момент получает образование в Германии, где наблюдается паника из-за пандемии коронавируса. Дочь известного певца сообщила, что в магазинах Мюнхена нет продуктов ввиду повышенного спроса.

19-летняя наследница Александра Малинина Устинья пожаловалась своим подписчикам в соцсети Instagram на напряженную обстановку в Европе. Школьница оканчивает 12-й класс в Мюнхене и вскоре должна сдавать «Абитур», немецкий аналог «ЕГЭ», но местные власти намереваются перенести дату проведения экзаменов из-за вспышки коронавируса. Малинина сообщила, что в Германии введут строгие меры профилактики, которые затронут границы, рестораны и магазины: все они будут закрыты на ближайшие пять недель.

Ситуацию усложняет карантин и развившаяся из-за него паника среди местных жителей. Большинство из них скупают продукты и товары на несколько месяцев вперед, что создает дефицит. Дети российских знаменитостей не могут выехать на родину и потому справляются с проблемами самостоятельно. К примеру, Резо Гигинеишвили общается со своей 13-летней дочерью в Майами через видеоконференции, поскольку ничем не может помочь ввиду закрытой границы.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:54

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