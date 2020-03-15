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Военные, спортсмены и другие: Названы мужчины, которым нельзя носить бороду

В последние годы мода диктует мужчинам носить густую брутальную бороду. И густая растительность в действительности оказывается очень к лицу многим, однако есть те, кому подобный образ категорически противопоказан по довольно веским причинам. Об этом рассказали российские журналисты.
Военные, спортсмены и другие: Названы мужчины, которым нельзя носить бороду

Растительность на лице всегда считалась символом мудрости, силы и мужества. Однако в число людей, для которых отращивание бороды является противопоказанным – офицеры Вооруженных сил РФ. Это же касается сотрудников полиции, внутренних войск, органов юстиции. Все дело в нормативах, прописанных в Воинском уставе России, которыми регламентируются правила личной гигиены военнослужащих. В тексте этого документа отмечается, что офицерам и солдатам помимо ежедневных гигиенических процедур полагается стричь ногти и волосы, тщательно удалять с лица всю растительность.

Иными словами, военным и полицейским строго запрещено носить бороды в целях безопасности и гигиены. К примеру, в походных условиях густая растительность на лице превратится в настоящий инкубатор с патогенными микробами, а в случае рукопашной схватки с противником длинные волосы могут стать слабым местом. Кроме того, наличие бороды превратит кислородную маску и противогаз в совершенно бесполезные приспособления.

Нельзя отрастить бороду спортсменам, выступающих в некоторых дисциплинах. К примеру, Международная боксерская ассоциация с федерацией «Объединенный мир борьбы», и вовсе, официально запретили бороды. Впрочем, этот запрет касается только аматоров. А вот регбисты и пловцы и сами старательно выбривают волосы не только на лице, но и на отдельных участках тела. Ношение густой бороды настоятельно не рекомендуется священнослужителям в отдельных христианских направлениях. Это касается, к примеру, католических служителей. Кроме того, медики против бороды у хронических больных и пациентов реанимации – причины в данном случае также носят в основном гигиенический характер.

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Общество / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:22

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