Врачи рассказали о пользе пробиотиков при отравлении тяжелыми металлами





Эксперты из Оренбургского университета пришли к выводу, что продолжительный курс пробиотиков может снизить содержание свинца в теле человека на 60%, а кадмия - на 50%. Эта теория подтвердилась экспериментами с участием лабораторных крыс. Подопытным животным вводили определенные токсины, которые подавлялись воздействием пищевых добавок. Стоит отметить, эффективность препаратов с содержанием пробиотиков была высокой как при хроническом, так и остром отравлениях.Ученых долгое время интересовали новые методы терапии для людей, которые восстанавливались после поражения тяжелыми металлами. Теперь исследование показало, что бактерии в неблагоприятных условиях переводят токсичные вещества в неактивное состояние. Это позволяет избавить человека от большинства осложнений и способствует его скорому выздоровлению. На данный момент микробиологи изучают их принцип работы для дальнейшего использования в медицине.