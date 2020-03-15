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Врачи рассказали о пользе пробиотиков при отравлении тяжелыми металлами

Пробиотики не только положительно воздействуют на работу ЖКТ, но и способны выводить токсины из организма. Врачи рассказали о пользе этих соединений при отравлении тяжелыми металлами.
Врачи рассказали о пользе пробиотиков при отравлении тяжелыми металлами

Эксперты из Оренбургского университета пришли к выводу, что продолжительный курс пробиотиков может снизить содержание свинца в теле человека на 60%, а кадмия - на 50%. Эта теория подтвердилась экспериментами с участием лабораторных крыс. Подопытным животным вводили определенные токсины, которые подавлялись воздействием пищевых добавок. Стоит отметить, эффективность препаратов с содержанием пробиотиков была высокой как при хроническом, так и остром отравлениях.

Ученых долгое время интересовали новые методы терапии для людей, которые восстанавливались после поражения тяжелыми металлами. Теперь исследование показало, что бактерии в неблагоприятных условиях переводят токсичные вещества в неактивное состояние. Это позволяет избавить человека от большинства осложнений и способствует его скорому выздоровлению. На данный момент микробиологи изучают их принцип работы для дальнейшего использования в медицине.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:48

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