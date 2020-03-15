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«Я принял тяжелое решение»: Валерий Леонтьев временно прекратил выступления из-за коронавируса

Известный российский певец Валерий Леонтьев официально заявил, что временно прекращает выступления из-за эпидемии коронавируса. Об этом артист сообщил на своей страничке в социальной сети Instagram.
«Я принял тяжелое решение»: Валерий Леонтьев временно прекратил выступления из-за коронавируса

По словам исполнителя, на такой шаг ему пришлось пойти из-за высокой опасности передачи коронавируса нового типа между людьми. Леонтьев отдельно подчеркнул, что ему не безразлична безопасность его поклонников. «Я принял тяжелое решение отменить все свои концерты в Подмосковье. На такой шаг меня подтолкнула, прежде все, информация о том, что наши выступления на территории Казахстана были перенесены. Причина вам известная – пандемия. Можно к этому как угодно относиться, это личное дело каждого, но рисковать здоровьем окружающих точно нельзя», - пишет артист в своей публикации.

Валерий Леонтьев добавил, что он хорошо понимает свою личную ответственность, поскольку при организации концертов может повысить риск распространения заболевания, поэтому решил отложить все свои выступления до будущих времен. По словам артиста, это временная мера, поэтому в скором времени он непременно выйдет на сцену.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:42

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