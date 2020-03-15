«Я принял тяжелое решение»: Валерий Леонтьев временно прекратил выступления из-за коронавируса

По словам исполнителя, на такой шаг ему пришлось пойти из-за высокой опасности передачи коронавируса нового типа между людьми. Леонтьев отдельно подчеркнул, что ему не безразлична безопасность его поклонников., - пишет артист в своей публикации.Валерий Леонтьев добавил, что он хорошо понимает свою личную ответственность, поскольку при организации концертов может повысить риск распространения заболевания, поэтому решил отложить все свои выступления до будущих времен. По словам артиста, это временная мера, поэтому в скором времени он непременно выйдет на сцену.